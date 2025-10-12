Разин — о 1:5: счёт не по игре. Но когда выходишь играть в красивый хоккей, могут наказать

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5) и заявил, что соперник наказал магнитогорскую команду за попытку игры в красивый хоккей.

«Счёт не по игре, моментов у нас было предостаточно. Но не могу сказать, что «Авангард» победил незаслуженно. В хоккее победы выходят завоёвывать, а когда выходишь играть в красивый хоккей, тебя могут наказать за недисциплинированность, нехватку самоотдачи. Вот «Авангард» нас и наказал, они много заблокировали бросков», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» прервал свою пятиматчевую победную серию.