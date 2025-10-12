Скидки
Разин — о 1:5: счёт не по игре. Но когда выходишь играть в красивый хоккей, могут наказать
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5) и заявил, что соперник наказал магнитогорскую команду за попытку игры в красивый хоккей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

«Счёт не по игре, моментов у нас было предостаточно. Но не могу сказать, что «Авангард» победил незаслуженно. В хоккее победы выходят завоёвывать, а когда выходишь играть в красивый хоккей, тебя могут наказать за недисциплинированность, нехватку самоотдачи. Вот «Авангард» нас и наказал, они много заблокировали бросков», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» прервал свою пятиматчевую победную серию.

