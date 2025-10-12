«Нам так клал постоянно». Разин — о нереализованном моменте Ткачёва в игре с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о нереализованных моментах игроков магнитогорской команды в матче с «Авангардом» (1:5) и отдельно отметил упущенный голевой шанс бывшего форварда омского клуба Владимира Ткачёва.

«У нас Козлов сегодня имел четыре 100-процентных момента, ну что мешает? Иногда был брак в передачах, на ровном месте не могли друг другу пас отдать. Ткачёв по центру выходит, нам он такие клал постоянно, а тут не может пристреляться. Ну, такой день сегодня. Ткачёв много личного включил в эту игру? Это у него надо спросить. Но не только Ткачёв был не в своей тарелке, у многих ребят всё валилось из рук. Может, перегорели», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

