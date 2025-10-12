Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам так клал постоянно». Разин — о нереализованном моменте Ткачёва в игре с «Авангардом»

«Нам так клал постоянно». Разин — о нереализованном моменте Ткачёва в игре с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о нереализованных моментах игроков магнитогорской команды в матче с «Авангардом» (1:5) и отдельно отметил упущенный голевой шанс бывшего форварда омского клуба Владимира Ткачёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

«У нас Козлов сегодня имел четыре 100-процентных момента, ну что мешает? Иногда был брак в передачах, на ровном месте не могли друг другу пас отдать. Ткачёв по центру выходит, нам он такие клал постоянно, а тут не может пристреляться. Ну, такой день сегодня. Ткачёв много личного включил в эту игру? Это у него надо спросить. Но не только Ткачёв был не в своей тарелке, у многих ребят всё валилось из рук. Может, перегорели», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» забросил пять шайб и крупно обыграл «Металлург» в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android