«Короче, рассказываю историю. Ему нужно переехать». Разин — о Толчинском в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что нападающему Сергею Толчинскому нужно переехать в другой дом, чтобы он нашёл свою игру в магнитогорской команде. В дебютном сезоне за «Металлург» форвард провёл 10 матчей и отметился лишь одним голом и одной результативной передачей.

«Толчинский почему не играет? Короче, рассказываю историю, ситуация такая. Есть дом Никиты Хлыстова, который он сдаёт ребятам, все, кто заезжает в этот дом, покидают нашу команду. Думаю, Сергей об этом, видимо, не знал, ему нужно переехать оттуда — и попрёт», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.