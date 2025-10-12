«Знали, против кого выходим на лёд». Ги Буше оценил победу над «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу с крупным счётом в матче с магнитогорским «Металлургом» (5:1).

«Мы знали, против кого выходим на лёд. «Металлург» возглавляет таблицу конференции, у него была победная серия, так что мы готовились к очень серьёзной игре, оказались к ней готовы. Выход Маклауда – ни в коем случае не вынужденная мера. Мы сразу сказали, что Майкл сам решит, когда появиться. Да, он провёл не так много тренировок, однако сказал, что готов. Выпустили его сначала в четвёртом звене, чтобы вкатился, но он в великолепной форме», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.