«Знали, против кого выходим на лёд». Ги Буше оценил победу над «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу с крупным счётом в матче с магнитогорским «Металлургом» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

«Мы знали, против кого выходим на лёд. «Металлург» возглавляет таблицу конференции, у него была победная серия, так что мы готовились к очень серьёзной игре, оказались к ней готовы. Выход Маклауда – ни в коем случае не вынужденная мера. Мы сразу сказали, что Майкл сам решит, когда появиться. Да, он провёл не так много тренировок, однако сказал, что готов. Выпустили его сначала в четвёртом звене, чтобы вкатился, но он в великолепной форме», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Видео
«Авангард» забросил пять шайб и крупно обыграл «Металлург» в Магнитогорске
