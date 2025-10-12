Скидки
«Не помню, когда видел такое последний раз». Ги Буше – о двух неудачах с «Автомобилистом»

«Не помню, когда видел такое последний раз». Ги Буше – о двух неудачах с «Автомобилистом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в команде не было паники после двух подряд поражений от «Автомобилиста», в одном из матчей с которым омская команда нанесла много бросков по воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

«Мы ничего не меняли в игре по сравнению с матчами против «Автомобилиста». Нам не нужно было подвергаться панике и думать, что необходимы какие-то системные перемены. Мы доминировали в прошлом матче в Екатеринбурге, совершили 95 попыток бросков в сторону ворот соперника – не припомню, когда я видел столько в последний раз на профессиональном уровне. Нам нужно было оставаться верными себе, и мы делали всё то же самое, просто получилось получше, пришли голы. Если мы будем продолжать играть так, как в двух предыдущих матчах с «Автомобилистом», то одержим немало побед», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

