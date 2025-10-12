«Не помню, когда видел такое последний раз». Ги Буше – о двух неудачах с «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в команде не было паники после двух подряд поражений от «Автомобилиста», в одном из матчей с которым омская команда нанесла много бросков по воротам.

«Мы ничего не меняли в игре по сравнению с матчами против «Автомобилиста». Нам не нужно было подвергаться панике и думать, что необходимы какие-то системные перемены. Мы доминировали в прошлом матче в Екатеринбурге, совершили 95 попыток бросков в сторону ворот соперника – не припомню, когда я видел столько в последний раз на профессиональном уровне. Нам нужно было оставаться верными себе, и мы делали всё то же самое, просто получилось получше, пришли голы. Если мы будем продолжать играть так, как в двух предыдущих матчах с «Автомобилистом», то одержим немало побед», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.