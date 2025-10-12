«Ребята показали, что они — команда». Буцаев — о победе «Сибири» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2 Б), в котором новосибирская команда упустила преимущество в две шайбы в третьем периоде.

«Ребята показали, что они — команда. К сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы в третьем периоде. Как такое называют тренеры, пропустили простые голы, но, тем не менее, молодцы, что даже в той ситуации, когда мы потеряли несколько игроков по ходу матча, ребята смогли правильно доиграть третий период. Даже создавали моменты, были хорошие моменты, особенно при счёте 2:2. Ну, а победа по буллитам… Победа она и есть победа. Пять побед по буллитам это тоже два очка.

Согласен, нужно уметь доигрывать такие матчи, где ведём в две или несколько шайб. Но это процесс, мы учимся, это становление команды, молодых ребят. Ещё раз повторюсь, что команда сыграла правильно, не поникла после двух пропущенных шайб. Здесь, наверное, и зарождается характер, командный дух. Мы очень рады", — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.