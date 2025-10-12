Скидки
Хоккей

«Ребята показали, что они — команда». Буцаев — о победе «Сибири» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2 Б), в котором новосибирская команда упустила преимущество в две шайбы в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Аланов) – 05:09 (5x5)     0:2 Бутузов (Аланов, Сошников) – 34:16 (5x4)     1:2 Надворный (Квартальнов, Хисамутдинов) – 42:25 (5x5)     2:2 Белозёров (Профака, Хлыстов) – 51:09 (5x5)     2:3 Сошников – 65:00    

«Ребята показали, что они — команда. К сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы в третьем периоде. Как такое называют тренеры, пропустили простые голы, но, тем не менее, молодцы, что даже в той ситуации, когда мы потеряли несколько игроков по ходу матча, ребята смогли правильно доиграть третий период. Даже создавали моменты, были хорошие моменты, особенно при счёте 2:2. Ну, а победа по буллитам… Победа она и есть победа. Пять побед по буллитам это тоже два очка.

Согласен, нужно уметь доигрывать такие матчи, где ведём в две или несколько шайб. Но это процесс, мы учимся, это становление команды, молодых ребят. Ещё раз повторюсь, что команда сыграла правильно, не поникла после двух пропущенных шайб. Здесь, наверное, и зарождается характер, командный дух. Мы очень рады", — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

