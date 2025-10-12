Гришин — о поражении от «Сибири»: настраивались, что кровь из носу должны побеждать

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о пятом подряд поражении команды. Нижнекамцы уступили «Сибири» со счётом 2:3 по буллитам.

«Пятая уже игра домашняя, четыре поражения. Настраивали ребят, что кровь из носу должны сегодня побеждать. Настрой у команды был на победу. К сожалению, не очень хорошо начали, так сложилось, что пропустили гол в первом периоде. Хотя неплохо играли на протяжении всего матча, хорошие моменты имели. Но не хватает, может быть, злости какой-то, где надо «докопать», «доесть». Во втором перерыве мы это отметили и первый наш гол такой и получился. Потом Белозёров продемонстрировал индивидуальное мастерство великолепное, забили и сравняли. Команда играла неплохо, и по содержанию неплохо. То, что отыгрались, нашли в себе силы и сравняли счёт — это молодцы. Но буллиты… Мастерство противника оказалось выше, чем у нас.

Я надеюсь, что набранное очко действительно даст толчком к будущим успехам. Потому что ребята стараются, внутри коллектива нормальная обстановка, все понимают, что просто сейчас что-то не получается. Все ребята друг за друга и тренируются здорово. Сейчас немножечко полоса чёрная. Надеюсь, что именно то, что мы отыгрались с 0:2 в третьем периоде, даст ребятам какой-то импульс, толчок, уверенности немного. Именно какой-то уверенности в своих силах, матёрости немножко нам не хватает», — цитирует Гришина пресс-служба КХЛ.