«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Джоной Гаджовичем

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с нападающим Джоной Гаджовичем. Новое соглашение рассчитано сроком на два года с кэпхитом $ 905 тыс. и начнёт действовать с сезона-2026/2027.

26-летний Гаджович провёл два матча за «Флориду» в этом сезоне, отметившись одной результативной передачей и шестью силовыми приёмами.

Игрок принял участие в 162 матчах регулярного чемпионата за «Пантерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс», набрав 19 (10+9) очков, заработав 312 штрафных минут и сделав 412 силовых приёмов. В плей-офф прошлого сезона Гаджович набрал три (2+1) очка в 16 встречах, включая гол в седьмой игре второго раунда с «Торонто».

Форвард был выбран «Ванкувер Кэнакс» во втором раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 55-м номером.