Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Джоной Гаджовичем

«Флорида» подписала новый контракт с нападающим Джоной Гаджовичем
Комментарии

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с нападающим Джоной Гаджовичем. Новое соглашение рассчитано сроком на два года с кэпхитом $ 905 тыс. и начнёт действовать с сезона-2026/2027.

26-летний Гаджович провёл два матча за «Флориду» в этом сезоне, отметившись одной результативной передачей и шестью силовыми приёмами.

Игрок принял участие в 162 матчах регулярного чемпионата за «Пантерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс», набрав 19 (10+9) очков, заработав 312 штрафных минут и сделав 412 силовых приёмов. В плей-офф прошлого сезона Гаджович набрал три (2+1) очка в 16 встречах, включая гол в седьмой игре второго раунда с «Торонто».

Форвард был выбран «Ванкувер Кэнакс» во втором раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 55-м номером.

Материалы по теме
«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой
Видео
«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android