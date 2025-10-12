«Ак Барс» обыграл ЦСКА и одержал четвёртую победу подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

ЦСКА открыл счёт на третьей минуте матча — большинство реализовал Джереми Рой. Через несколько минут Митчелл Миллер сравнял счёт. До первого перерыва команды ещё раз обменялись голами, на шайбу Дмитрия Бучельникова «Ак Барс» ответил голом Кирилла Семёнова. Казанцы впервые вышли вперёд на последней минуте второго периода — голом в большинстве отметился Александр Барабанов.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд. ЦСКА потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.