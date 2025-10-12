«Ак Барс» реализовал две из трёх попытки большинства в матче с ЦСКА
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 3:2. Казанская команда реализовала две из трёх попытки большинства.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4) 1:1 Миллер – 07:12 (5x5) 2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4) 2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4) 2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)
Перед матчем клуб расстался с тренером по большинству Алексеем Тертышным, к команде присоединился Константин Шафранов.
До этого матча казанцы находились на третьем месте с конца по реализации большинства. 11,1% с пятью заброшенными шайбами в 45 попытках — хуже них только «Сочи» Владимира Крикунова и «Лада», которая до недавнего времени вообще не забрасывала при «лишнем» игроке на площадке.
