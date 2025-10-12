«Ак Барс» реализовал две из трёх попытки большинства в матче с ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 3:2. Казанская команда реализовала две из трёх попытки большинства.

Перед матчем клуб расстался с тренером по большинству Алексеем Тертышным, к команде присоединился Константин Шафранов.

До этого матча казанцы находились на третьем месте с конца по реализации большинства. 11,1% с пятью заброшенными шайбами в 45 попытках — хуже них только «Сочи» Владимира Крикунова и «Лада», которая до недавнего времени вообще не забрасывала при «лишнем» игроке на площадке.