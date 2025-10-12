«Слишком гладко всё складывалось до этого матча». Яковлев — о поражении от «Авангарда»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:5), которое прервало пятиматчевую победную серию магнитогорской команды.
– Хорошо, наверное, что так сложилось в данный период времени, потому что слишком как-то всё гладко, хорошо складывалось до этого матча. Здесь, да, получили по носу, наверное, лучше сейчас, на этом этапе времени посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом. Хорошая пища для размышления, но моментов очень много было. Действительно, немного были непохожи сами на себя в реализации. Если хотя бы треть моментов реализовали, наверное, по-другому сложилась бы игра. Считаю, реализация подвела. Ещё раз повторюсь: забили бы треть из них — совсем было бы по-другому.
– Какие выводы можно сделать из этого поражения? Какую пищу для размышления дали эти 1:5?
– То, что нужно обороняться: лучше играть в зоне обороны, защищать свой пятак, потому что они забили много одинаковых голов с добиваний, в результате борьбы на пятаке, — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.
