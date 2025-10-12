Главный тренер «Ак Барса»: научены опытом сентября и не ставим глобальных задач
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2), которая стала для казанского клуба четвёртой кряду. После слабого старта сезона казанцы стали стабильно набирать очки и подниматься в турнирной таблице.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4) 1:1 Миллер – 07:12 (5x5) 2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4) 2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4) 2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)
«Начали стабильно набирать очки. Сейчас стоит задача играть в тот хоккей, в который планировали играть летом, много действовать с шайбой, играть все 60 минут. Эту задачу сегодня решили.
Мы научены опытом сентября, не ставим глобальных задач и идём от матча к матчу. Здорово, что удаётся их решать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2025
-
19:57
-
19:44
-
19:25
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:54
-
17:50
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:27
-
15:54
-
15:42
-
15:22
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
12:56
-
12:36
-
12:16
-
11:54
-
11:30
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:20
-
10:08