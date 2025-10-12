Скидки
Главный тренер «Ак Барса»: научены опытом сентября и не ставим глобальных задач

Главный тренер «Ак Барса»: научены опытом сентября и не ставим глобальных задач
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2), которая стала для казанского клуба четвёртой кряду. После слабого старта сезона казанцы стали стабильно набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

«Начали стабильно набирать очки. Сейчас стоит задача играть в тот хоккей, в который планировали играть летом, много действовать с шайбой, играть все 60 минут. Эту задачу сегодня решили.

Мы научены опытом сентября, не ставим глобальных задач и идём от матча к матчу. Здорово, что удаётся их решать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Видео
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и одержал четвёртую победу подряд
