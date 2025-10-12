Главный тренер «Ак Барса»: научены опытом сентября и не ставим глобальных задач

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2), которая стала для казанского клуба четвёртой кряду. После слабого старта сезона казанцы стали стабильно набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

«Начали стабильно набирать очки. Сейчас стоит задача играть в тот хоккей, в который планировали играть летом, много действовать с шайбой, играть все 60 минут. Эту задачу сегодня решили.

Мы научены опытом сентября, не ставим глобальных задач и идём от матча к матчу. Здорово, что удаётся их решать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.