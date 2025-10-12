Скидки
Никитин признал кризис в ЦСКА: есть вещи, которые всё разрушают изнутри

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игровом кризисе в армейской команде. ЦСКА уступил «Ак Барсу» (2:3) и потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

«Есть вещи, которые разрушают всё изнутри, поэтому нет игры. Командная химия – это то, что даёт импульс всему. Что это конкретно? Давайте мы сами с ними разберёмся. Те проблемы, которые на поверхности, – это следствие проблем с внутренней химией.

Кризис, конечно, по факту есть. Но мы верим в парней, верим в то, что делаем. Уверен, что решим эту ситуацию», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

После 14 матчей ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Новости. Хоккей
