Гатиятулин прокомментировал игру в большинстве после прихода в штаб Шафранова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру в большинстве после прихода в штаб Константина Шафранова. Казанская команда реализовала две из трёх попыток большинства в матче с ЦСКА (3:2).
«Одна из целей перестановок была дать какую-то встряску, это сработало. Была пока что только одна тренировка с Константином Витальевичем [Шафрановым], и мы видим результат. Те моменты, которые нужно было обсудить, с ним обсудили.
Когда объявляли об уходе Алексея Викторовича [Тертышного], сказали ребятам, что тот плохой процент реализации – наша общая ответственность. Нужно было приобретать уверенность, моменты у нас и ранее были, но не хватало уверенности в последних действиях.
Не всё сразу, конечно, Константину Витальевичу нужно поближе познакомиться с игроками, потому что у каждого тренера своё видение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
