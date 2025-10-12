Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин прокомментировал игру в большинстве после прихода в штаб Шафранова

Гатиятулин прокомментировал игру в большинстве после прихода в штаб Шафранова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру в большинстве после прихода в штаб Константина Шафранова. Казанская команда реализовала две из трёх попыток большинства в матче с ЦСКА (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

«Одна из целей перестановок была дать какую-то встряску, это сработало. Была пока что только одна тренировка с Константином Витальевичем [Шафрановым], и мы видим результат. Те моменты, которые нужно было обсудить, с ним обсудили.

Когда объявляли об уходе Алексея Викторовича [Тертышного], сказали ребятам, что тот плохой процент реализации – наша общая ответственность. Нужно было приобретать уверенность, моменты у нас и ранее были, но не хватало уверенности в последних действиях.

Не всё сразу, конечно, Константину Витальевичу нужно поближе познакомиться с игроками, потому что у каждого тренера своё видение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся
«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android