Анвар Гатиятулин высказался об игре Хмелевски и Барабанова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающих Александра Хмелевски и Александра Барабанова. В матче с ЦСКА (3:2) Барабанов забил второй гол в сезоне, Хмелевски не может отличиться после перехода в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева».

«Александр Хмелевски недавно поменял команду, наша система игры отличается от той, что была в его предыдущем клубе. Мы спокойно с ним разговариваем, объясняем. Видно, что он переживает, говорим, чтобы готовился. Понимаем всё, время на адаптацию есть, от матча к матчу он прибавляет. Саша — большой мастер и все об этом знают.

Александр Барабанов? Все хотят личные очки набирать, но мы договорились, особенно после неудач в сентябре, что для нас важнее командный результат. Отмечу всех ребят – мне понравилась самоотдача», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.