Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин высказался об игре Хмелевски и Барабанова

Анвар Гатиятулин высказался об игре Хмелевски и Барабанова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающих Александра Хмелевски и Александра Барабанова. В матче с ЦСКА (3:2) Барабанов забил второй гол в сезоне, Хмелевски не может отличиться после перехода в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

«Александр Хмелевски недавно поменял команду, наша система игры отличается от той, что была в его предыдущем клубе. Мы спокойно с ним разговариваем, объясняем. Видно, что он переживает, говорим, чтобы готовился. Понимаем всё, время на адаптацию есть, от матча к матчу он прибавляет. Саша — большой мастер и все об этом знают.

Александр Барабанов? Все хотят личные очки набирать, но мы договорились, особенно после неудач в сентябре, что для нас важнее командный результат. Отмечу всех ребят – мне понравилась самоотдача», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и одержал четвёртую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android