Главная Хоккей Новости

Гатиятулин после победы «Ак Барса» над ЦСКА процитировал стихи Евгения Евтушенко

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы в матче с ЦСКА (3:2) процитировал стихи Евгения Евтушенко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

«Хочу напомнить, что до этого шесть матчей в меньшинстве мы не пропускали. Сейчас исправим те ошибки, которые были допущены. Поправим дисциплину, нужно убирать ненужные удаления, особенно те, что в зоне атаки. Удаление Кирилла Семёнова – это эмоции. Выходили на игру заряженные, сейчас одной из задач видим возвращение к тому хоккею, который тренировали летом.

Время безусловных лидеров прошло – это видно на примере других команд. Вспомним Евтушенко: «Не надо бояться тяжёлой задачи, а надо бояться дешёвой удачи». Самоотдача, характер, мы не говорим о везении… У нас всё идёт через работу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
