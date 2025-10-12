Гатиятулин после победы «Ак Барса» над ЦСКА процитировал стихи Евгения Евтушенко

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы в матче с ЦСКА (3:2) процитировал стихи Евгения Евтушенко.

«Хочу напомнить, что до этого шесть матчей в меньшинстве мы не пропускали. Сейчас исправим те ошибки, которые были допущены. Поправим дисциплину, нужно убирать ненужные удаления, особенно те, что в зоне атаки. Удаление Кирилла Семёнова – это эмоции. Выходили на игру заряженные, сейчас одной из задач видим возвращение к тому хоккею, который тренировали летом.

Время безусловных лидеров прошло – это видно на примере других команд. Вспомним Евтушенко: «Не надо бояться тяжёлой задачи, а надо бояться дешёвой удачи». Самоотдача, характер, мы не говорим о везении… У нас всё идёт через работу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.