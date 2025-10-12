Никитин после поражения от «Ак Барса» заявил, что у него нет претензий к хоккеистам

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что доволен самоотдачей хоккеистов в матче с «Ак Барсом» (2:3).

«Наши игроки больше 30 заблокированных бросков сегодня сделали, поэтому к ребятам претензий нет. Это хороший показатель самоотверженности, но есть моменты, которые разрушают всю эту химию…

Не считаю, что при счёте 2:2 мы остановились как-то, во втором периоде у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Где-то допустили ошибки, которые нельзя было допускать в концовке. В третьем периоде у Казани была организованная оборона, непросто её взломать было», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.