Никитин после поражения от «Ак Барса» заявил, что у него нет претензий к хоккеистам
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что доволен самоотдачей хоккеистов в матче с «Ак Барсом» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4) 1:1 Миллер – 07:12 (5x5) 2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4) 2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4) 2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)
«Наши игроки больше 30 заблокированных бросков сегодня сделали, поэтому к ребятам претензий нет. Это хороший показатель самоотверженности, но есть моменты, которые разрушают всю эту химию…
Не считаю, что при счёте 2:2 мы остановились как-то, во втором периоде у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Где-то допустили ошибки, которые нельзя было допускать в концовке. В третьем периоде у Казани была организованная оборона, непросто её взломать было», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
