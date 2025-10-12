Никитин высказался о перспективах вратаря Дмитрия Гамзина стать первым номером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил преспективы голкипера Дмитрия Гамзина стать основным вратарём армейской команды.

«Дмитрий Гамзин? Первый номер – это относительная история. Дмитрий только начинает свой путь в хоккее, у нас нет задачи повесить на него или на Спенсера Мартина табличку «первый номер». Если Дмитрий заберёт это место – почему нет.

Сегодня сыграл здорово, молодец, есть правильная конкуренция, кто её выигрывает — тот и становится первым номером. Не встречал ещё такого тренера, который ставит вратаря, а тот не ловит и ставит только потому, что он первый номер», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.