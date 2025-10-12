Никитин высказался о перспективах вратаря Дмитрия Гамзина стать первым номером ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил преспективы голкипера Дмитрия Гамзина стать основным вратарём армейской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4) 1:1 Миллер – 07:12 (5x5) 2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4) 2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4) 2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)
«Дмитрий Гамзин? Первый номер – это относительная история. Дмитрий только начинает свой путь в хоккее, у нас нет задачи повесить на него или на Спенсера Мартина табличку «первый номер». Если Дмитрий заберёт это место – почему нет.
Сегодня сыграл здорово, молодец, есть правильная конкуренция, кто её выигрывает — тот и становится первым номером. Не встречал ещё такого тренера, который ставит вратаря, а тот не ловит и ставит только потому, что он первый номер», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
