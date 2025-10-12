Гатиятулин беседовал с судьёй, Никитин внимал Спронгу. Фото победы «Ак Барса» над ЦСКА

12 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Уже на третьей минуте матча хозяева вышли вперёд — большинство реализовал Джереми Рой. Но уже через пять минут Митчелл Миллер сравнял счёт. До первого перерыва команды ещё раз обменялись голами, на шайбу армейца Дмитрия Бучельникова «Ак Барс» ответил голом Кирилла Семёнова. Победной для «Ак Барса» стала шайба Александра Барабанова, заброшенная на последней минуте второго периода.