Главный тренер ЦСКА Никитин высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в Ярославле

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о предстоящем матче в Ярославле с бывшей командой «Локомотивом». В первом матче сезона между командами в Москве убедительную победу одержали ярославцы со счётом 5:1.

«Настрой на «Локомотив»? Я себя давно приучил, что в каждом матче нужен особый настрой. Не важно какая игра, какой соперник, кто тренер. К тому же в нашей ситуации любой соперник – топовый. Самое главное внутри себя сейчас все проблемы победить», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

После 14 матчей ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет таблицу Запада.