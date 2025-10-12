Скидки
Показать ещё
Главная Хоккей Новости

Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» после победы над ЦСКА

Комментарии

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» после победы над ЦСКА (3:2) и поздравил хоккеистов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

22 марта 2024 года Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс». Ранее специалист занимал должность советника исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд. ЦСКА потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах. В следующей встрече «Ак Барс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт 14 октября.

