Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» после победы над ЦСКА

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» после победы над ЦСКА (3:2) и поздравил хоккеистов.

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

22 марта 2024 года Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс». Ранее специалист занимал должность советника исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд. ЦСКА потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах. В следующей встрече «Ак Барс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт 14 октября.