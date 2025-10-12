Нападающий «Тороса» Андрейченко стал автором самой быстрой шайбы в истории ВХЛ

Нападающий «Тороса» Виктор Андрейченко стал автором самой быстрой шайбы в истории ВХЛ. Форвард отличился уже на шестой секунде матча регулярного чемпионата ВХЛ с ХК «Челны» (4:2).

Ранее рекорд равнялся семи секундам и принадлежал трём хоккеистам — Максиму Джиошвили («Динамо» СПб, сезон-2018/2019), Алексею Митрофанову («Рубин», сезон-2023/2024) и Рустаму Шангараеву («Нефтяник», сезон-2010/2011).

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.

На данный момент таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка после 13 матчей. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками в 14 матчах. Тройку замыкает «Магнитка» с 21 очком в 14 матчах.