Главная Хоккей Новости

Нападающий «Тороса» Андрейченко стал автором самой быстрой шайбы в истории ВХЛ

Комментарии

Нападающий «Тороса» Виктор Андрейченко стал автором самой быстрой шайбы в истории ВХЛ. Форвард отличился уже на шестой секунде матча регулярного чемпионата ВХЛ с ХК «Челны» (4:2).

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
2 : 4
Торос
Нефтекамск
0:1 Андрейченко – 00:06 (5x5)     0:2 Суворов (Щербаков, Чёрный) – 01:41 (5x4)     1:2 Шерстобитов (Насыров, Силаев) – 14:54 (5x4)     1:3 Валеев (Сычёв) – 24:56 (5x5)     2:3 Шерстобитов (Аляев, Насыров) – 50:52 (5x4)     2:4 Газимов – 59:59 (en)    

Ранее рекорд равнялся семи секундам и принадлежал трём хоккеистам — Максиму Джиошвили («Динамо» СПб, сезон-2018/2019), Алексею Митрофанову («Рубин», сезон-2023/2024) и Рустаму Шангараеву («Нефтяник», сезон-2010/2011).

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.

На данный момент таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка после 13 матчей. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками в 14 матчах. Тройку замыкает «Магнитка» с 21 очком в 14 матчах.

