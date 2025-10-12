Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер побил необычный рекорд Кросби 19-летней давности

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, сыгравшим более 25 минут за игру. Игрок обороны в возрасте 18 лет и 36 дней провёл на площадке 26:04 в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

Он не только стал лидером «Айлендерс» по игровому времени, но и сыграл больше всех минут в матче среди игроков обеих команд. Шефер также забил свой первый гол в НХЛ. Ранее рекорд принадлежал форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который отыграл 25:39 в возрасте 18 лет и 118 дней.

В прошлом сезоне Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.