Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер побил необычный рекорд Кросби 19-летней давности

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер побил необычный рекорд Кросби 19-летней давности
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, сыгравшим более 25 минут за игру. Игрок обороны в возрасте 18 лет и 36 дней провёл на площадке 26:04 в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард – 29:50     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

Он не только стал лидером «Айлендерс» по игровому времени, но и сыграл больше всех минут в матче среди игроков обеих команд. Шефер также забил свой первый гол в НХЛ. Ранее рекорд принадлежал форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который отыграл 25:39 в возрасте 18 лет и 118 дней.

В прошлом сезоне Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.

Материалы по теме
Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android