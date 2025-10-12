Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер побил необычный рекорд Кросби 19-летней давности
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, сыгравшим более 25 минут за игру. Игрок обороны в возрасте 18 лет и 36 дней провёл на площадке 26:04 в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50 0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52 0:3 Леонард – 29:50 0:4 Протас – 35:30 1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp) 2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)
Он не только стал лидером «Айлендерс» по игровому времени, но и сыграл больше всех минут в матче среди игроков обеих команд. Шефер также забил свой первый гол в НХЛ. Ранее рекорд принадлежал форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который отыграл 25:39 в возрасте 18 лет и 118 дней.
В прошлом сезоне Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.
