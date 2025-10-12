Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ванкувера» Майерс оштрафован за удар клюшкой в пах Коннора Макдэвида

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Майерс оштрафован на $ 2500 за удар клюшкой в пах форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Филп (Капанен, Подколзин) – 32:21     2:0 Манджапане – 39:09     2:1 Бёзер (Хьюз, Дебраск) – 40:47     3:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 58:47 (sh)    

Инцидент произошёл в середине третьего периода. Примечательно, что арбитры матча не усмотрели нарушения правил на льду.

Майерс — защитник ростом 198 см провёл 1068 матчей, забив 99 голов и отдав 296 результативных передач и набрав 395 очков в составе «Кэнакс», «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз». Он также принял участие в 61 матче плей-офф, забив семь голов и отдав девять результативных передач и набрав 16 очков.

