Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг получил травму нижней части тела

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг получил травму нижней части тела
Комментарии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг получил травму нижней части тела и вернётся в строй со дня на день.

38-летний Летанг не набрал очков в первых трёх играх «Пингвинз», проведя в среднем 21 минуту 42 секунды на льду. В прошлом сезоне уроженец Монреаля забил девять голов и отдал 21 передачу, набрав 30 очков в 74 играх регулярного чемпионата.

В 20 сезонах в НХЛ Летанг забил 175 голов и отдал 597 передач, набрав 772 очка в 1164 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл в 149 матчах Кубка Стэнли, забил 23 гола и отдал 67 результативных передач, набрав 90 очков и помог «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

Материалы по теме
Кросби, Малкин и Летанг — первое трио игроков НХЛ, которые сыграли вместе в 20 сезонах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android