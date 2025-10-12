Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг получил травму нижней части тела

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг получил травму нижней части тела и вернётся в строй со дня на день.

38-летний Летанг не набрал очков в первых трёх играх «Пингвинз», проведя в среднем 21 минуту 42 секунды на льду. В прошлом сезоне уроженец Монреаля забил девять голов и отдал 21 передачу, набрав 30 очков в 74 играх регулярного чемпионата.

В 20 сезонах в НХЛ Летанг забил 175 голов и отдал 597 передач, набрав 772 очка в 1164 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл в 149 матчах Кубка Стэнли, забил 23 гола и отдал 67 результативных передач, набрав 90 очков и помог «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.