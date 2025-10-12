Защитник «Ак Барса»: победы придают уверенности, сейчас у нас эмоциональный подъём

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался после победы в матче с ЦСКА (3:2), которая стала четвёртой подряд для казанского клуба.

– Сегодня матч по качеству хоккея и накалу был похож на игру плей-офф.

– Да, у команд Игоря Валерьевича Никитина есть характерные черты, видели это сегодня. Первый период сыграли неплохо, соперник забрасывал в большинстве, мы отвечали. Игра получилась качельной, где-то больше действовали от обороны и дотерпели до победы.

– «Ак Барс» нашёл себя и свою игру?

– Конечно, победы придают уверенности. Сейчас у нас эмоциональный подъём, здорово находиться в коллективе, раздевалке, приходить на тренировки. Когда есть победы, все кайфуют, всем хорошо. Конечно, бывают и тяжёлые моменты, но через них мы становимся сильнее. Мы профессионалы, не надо тащить мысли о предыдущих матчах в следующие. Сыграли хорошо? Здорово, забыли, завтра уже новый матч. Так же и с поражениями, нельзя нести их на себе постоянно. Делаем выводы, забываем, играем заново. Вот так потихоньку двигаемся от матча к матчу, забираемся по лесенке вверх, – цитирует Карпухина пресс-служба клуба.