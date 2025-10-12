Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 12 октября 2025 года

Сегодня, 12 октября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 октября 2025 года:

11:00. «Южный Урал» – ХК «Норильск» — 2:1;

13:00. «Барс» – «Ижсталь» — 0:3;

17:00. «Нефтяник» – «Молот» — 3:0;

17:00. «Челны» – «Торос» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (21 очко в 14 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.