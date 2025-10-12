Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 12 октября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 12 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 октября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 октября 2025 года:

10:00. «Снежные Барсы» – «Тюменский Легион» — 3:4;
10:00. «Амурские Тигры» – МХК «Спартак MAX» — 3:4 Б;
10:00. «Тайфун» – «Крылья Советов» — 2:4;
11:00. «Белые Медведи» – «Спутник» — 5:3;
13:00. «СКА-1946» – «Локо» — 4:1;
13:00. «Красноярские Рыси» – «Локо-76» — 1:2;
13:00. «АКМ-Юниор» – «Динамо-Шинник» — 1:4;
13:00. МХК «Динамо-Карелия» – Академия СКА — 2:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 13 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 12 матчей.

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android