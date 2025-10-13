«Он сделан в лаборатории, это безумие». Форвард «Вашингтона» — об Алексее Протасе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард высказался о белорусском нападающем Алексее Протасе после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

«Он сделан в лаборатории. Это безумие. Мы все говорим, что он — лучший игрок в лиге. Он особенный. Просто уникальный игрок», — приводит слова Леонарда официальный сайт НХЛ.

В последнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Протас оформил дубль. В двух матчах нового сезона НХЛ Протас забил два гола и сделал две результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 247 игр, в которых он забил 45 голов и сделал 78 результативных передач.