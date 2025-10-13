«Он сделан в лаборатории, это безумие». Форвард «Вашингтона» — об Алексее Протасе
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард высказался о белорусском нападающем Алексее Протасе после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50 0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52 0:3 Леонард – 29:50 0:4 Протас – 35:30 1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp) 2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)
«Он сделан в лаборатории. Это безумие. Мы все говорим, что он — лучший игрок в лиге. Он особенный. Просто уникальный игрок», — приводит слова Леонарда официальный сайт НХЛ.
В последнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Протас оформил дубль. В двух матчах нового сезона НХЛ Протас забил два гола и сделал две результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 247 игр, в которых он забил 45 голов и сделал 78 результативных передач.
