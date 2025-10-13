Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он сделан в лаборатории, это безумие». Форвард «Вашингтона» — об Алексее Протасе

«Он сделан в лаборатории, это безумие». Форвард «Вашингтона» — об Алексее Протасе
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард высказался о белорусском нападающем Алексее Протасе после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард – 29:50     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

«Он сделан в лаборатории. Это безумие. Мы все говорим, что он — лучший игрок в лиге. Он особенный. Просто уникальный игрок», — приводит слова Леонарда официальный сайт НХЛ.

В последнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Протас оформил дубль. В двух матчах нового сезона НХЛ Протас забил два гола и сделал две результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 247 игр, в которых он забил 45 голов и сделал 78 результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин могучим хитом сокрушил канадца! А у «Вашингтона» первая победа в сезоне
Видео
Овечкин могучим хитом сокрушил канадца! А у «Вашингтона» первая победа в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android