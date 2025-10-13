Скидки
«Нью‑Джерси» внёс Евгения Дадонова в список травмированных после перелома руки

«Нью-Джерси Девилз» внёс российского нападающего Евгения Дадонова в список травмированных. Из фарм-клуба «Ютики» в основную команду был вызван форвард Брайан Халонен, сообщается на официальном сайте клуба.

36-летний Дадонов получил травму руки в первом матче сезона с «Каролиной Харрикейнз». Обследование выявило перелом.

26-летний Халонен в прошлом сезоне провёл два матча за «Нью-Джерси», а большую часть года выступал за «Ютику», где стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб и набрав 40 очков при показателе полезности «+9».

Дадонов перешёл в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с командой на год.

