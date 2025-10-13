«Нью‑Джерси» внёс Евгения Дадонова в список травмированных после перелома руки
Поделиться
«Нью-Джерси Девилз» внёс российского нападающего Евгения Дадонова в список травмированных. Из фарм-клуба «Ютики» в основную команду был вызван форвард Брайан Халонен, сообщается на официальном сайте клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06 1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15 2:1 Миллер (Каррье, Мартинук) – 29:23 2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54 3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp) 3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38 4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17 5:3 Джарвис – 59:05 6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47
36-летний Дадонов получил травму руки в первом матче сезона с «Каролиной Харрикейнз». Обследование выявило перелом.
26-летний Халонен в прошлом сезоне провёл два матча за «Нью-Джерси», а большую часть года выступал за «Ютику», где стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб и набрав 40 очков при показателе полезности «+9».
Дадонов перешёл в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с командой на год.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2025
-
01:38
-
01:19
- 12 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:20
-
21:05
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:38
-
20:31
-
20:23
-
20:09
-
19:57
-
19:44
-
19:25
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:54
-
17:50
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:27