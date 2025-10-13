Скидки
Хоккей Новости

Овечкин вплотную приблизился к 25-му месту за карьеру по матчам в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1494-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он вплотную приблизился к 25-м месту, которое занимает Фил Хаусли (1495).

В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

