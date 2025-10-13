Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин во втором матче кряду отметился результативной передачей

Александр Овечкин во втором матче кряду отметился результативной передачей
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт встречи 1:0 в пользу команды из столицы, единственная шайба на счету канадского форварда Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей в этой встрече.

Для российского хоккеиста это второй матч подряд, в котором он отличается результативными действиями.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

Материалы по теме
Овечкин могучим хитом сокрушил канадца! А у «Вашингтона» первая победа в сезоне
Видео
Овечкин могучим хитом сокрушил канадца! А у «Вашингтона» первая победа в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android