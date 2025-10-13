Александр Овечкин во втором матче кряду отметился результативной передачей

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт встречи 1:0 в пользу команды из столицы, единственная шайба на счету канадского форварда Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей в этой встрече.

Для российского хоккеиста это второй матч подряд, в котором он отличается результативными действиями.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.