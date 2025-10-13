Передача Овечкина помогла «Вашингтону» всухую на выезде обыграть «Рейнджерс»

В ночь с 12 на 13 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на счету канадского форварда «Вашингтона» Энтони Бовиллье. Также звёздный российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей в этой встрече.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут дома с «Эдмонтон Ойлерз» 15 октября. «Вашингтон» же начнёт домашнюю серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также 15 октября.