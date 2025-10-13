Скидки
«Результат закономерен». Зинэтула Билялетдинов — о победе «Ак Барса» в матче с ЦСКА

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанского «Ак Барса» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА со счётом 3:2.

12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

«Содержание игры было хорошим, ребята сыграли очень правильно, грамотно, забили в большинстве, чего не хватало. Поэтому результат закономерен. Игра приходит в порядок, команда играет все лучше и лучше, так что будет все нормально», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд. ЦСКА потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах. По итогам 14 игр казанский клуб занимает пятое место Восточной конференции. ЦСКА после аналогичного количества матчей находится на восьмой строчке Западной конференции.

