Александр Овечкин не смог забить в третьем матче подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в третьем матче со старта сезона подряд. На этот раз он не забросил в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47    

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба, на счету Овечкина в этом матче результативная передача. Автором единственного гола стал канадский форвард «Вашингтона» Энтони Бовиллье.

В предыдущих встречах российский нападающий не сумел поразить ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». В следующем матче «Кэпиталз» 15 октября примут на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

Не искромётно, но надёжно. Овечкин не забил, но сделал крутой ассист на единственный гол
Не искромётно, но надёжно. Овечкин не забил, но сделал крутой ассист на единственный гол
