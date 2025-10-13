Александр Овечкин не смог забить в третьем матче подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в третьем матче со старта сезона подряд. На этот раз он не забросил в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба, на счету Овечкина в этом матче результативная передача. Автором единственного гола стал канадский форвард «Вашингтона» Энтони Бовиллье.

В предыдущих встречах российский нападающий не сумел поразить ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». В следующем матче «Кэпиталз» 15 октября примут на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг».

