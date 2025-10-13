«Он отлично прочитал». Бовиллье похвалил Овечкина за голевую передачу в игре с «Рейнджерс»
Поделиться
Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал голевую передачу Александра Овечкина на него, после которой он поразил ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в сегодняшнем матче НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47
«Я просто стараюсь там затеряться, стараюсь освободить клюшку и читаю действия защитника и то, где находится Ови. Смотрю, может ли он найти мою клюшку, а если нет — пусть бросает, ведь я рядом с воротами. Он сделал отличную передачу, отлично всё прочитал», — приводит слова канадского хоккеиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, шайба Бовиллье стала единственной в сегодняшнем матче и принесла «Вашингтону» победу.
Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2025
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:25
-
05:56
-
04:37
-
04:37
-
03:50
-
03:02
-
01:38
-
01:19
- 12 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:20
-
21:05
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:38
-
20:31
-
20:23
-
20:09
-
19:57
-
19:44
-
19:25
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:15