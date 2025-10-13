«Он отлично прочитал». Бовиллье похвалил Овечкина за голевую передачу в игре с «Рейнджерс»

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал голевую передачу Александра Овечкина на него, после которой он поразил ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в сегодняшнем матче НХЛ.

«Я просто стараюсь там затеряться, стараюсь освободить клюшку и читаю действия защитника и то, где находится Ови. Смотрю, может ли он найти мою клюшку, а если нет — пусть бросает, ведь я рядом с воротами. Он сделал отличную передачу, отлично всё прочитал», — приводит слова канадского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, шайба Бовиллье стала единственной в сегодняшнем матче и принесла «Вашингтону» победу.

Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда