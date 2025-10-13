Скидки
Главная Хоккей Новости

«Он отлично прочитал». Бовиллье похвалил Овечкина за голевую передачу в игре с «Рейнджерс»

Комментарии

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье прокомментировал голевую передачу Александра Овечкина на него, после которой он поразил ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в сегодняшнем матче НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47    

«Я просто стараюсь там затеряться, стараюсь освободить клюшку и читаю действия защитника и то, где находится Ови. Смотрю, может ли он найти мою клюшку, а если нет — пусть бросает, ведь я рядом с воротами. Он сделал отличную передачу, отлично всё прочитал», — приводит слова канадского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, шайба Бовиллье стала единственной в сегодняшнем матче и принесла «Вашингтону» победу.

Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда

Александр Овечкин не смог забить в третьем матче подряд
