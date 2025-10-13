Овечкин — в шаге от повторения личного антирекорда в стартовых играх карьеры в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в третьем матче со старта сезона подряд. На этот раз он не забросил в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47
За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь четыре раза случалась безголевая серия на старте чемпионата, длившаяся три матча или больше (4 матча в сезонах-2023/24 и 2012/13; 3 матча — в сезонах 2024/25 и 2022/23).
Таким образом, если российский форвард не забросит шайбу в следующем матче, то повторит свою худшую безголевую серию в стартовых играх НХЛ за всю карьеру.
В следующем матче «Кэпиталз» 15 октября примут на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг».
