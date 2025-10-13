Овечкин — в шаге от повторения личного антирекорда в стартовых играх карьеры в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в третьем матче со старта сезона подряд. На этот раз он не забросил в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь четыре раза случалась безголевая серия на старте чемпионата, длившаяся три матча или больше (4 матча в сезонах-2023/24 и 2012/13; 3 матча — в сезонах 2024/25 и 2022/23).

Таким образом, если российский форвард не забросит шайбу в следующем матче, то повторит свою худшую безголевую серию в стартовых играх НХЛ за всю карьеру.

В следующем матче «Кэпиталз» 15 октября примут на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Художник нарисовал портрет Овечкина из его имени и фамилии