Исаков отреагировал на победу «Торпедо» над «Барысом» после серии из четырёх поражений

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (5:3).
«Хотел бы поздравить нашу команду и болельщиков с победой. Для нас это был очень важный матч, потому что в плане психологии нам нужна была именно победа. Большие усилия проявляли в последних играх, но результата, к сожалению, не было, поэтому сегодня наши старания оправдались — и мы получили результат. Обе команды вышли на матч с сериями поражений? Непросто выходить на лёд при сериях поражений. Присутствовала нервозность со стороны обеих команд, это было видно в качестве передач, в мелких эпизодах. Если победили, значит, перестановки, которые мы сделали, помогли нам добиться успеха. Хорошая работа спецбригад? Думаю, ключевым фактором стала подготовка к этой игре, то, что ребята задумали, у них получилось», — приводит слова Исакова официальный сайт КХЛ.
Отметим, «Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.
Самый быстрый гол в истории КХЛ:
