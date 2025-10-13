Скидки
Исаков отреагировал на победу «Торпедо» над «Барысом» после серии из четырёх поражений

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Панюков (Омирбеков, Уолш) – 04:54 (5x5)     1:1 Летунов (Сизов, Силаев) – 05:26 (5x5)     2:1 Уолш – 08:21 (5x5)     2:2 Гончарук (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 27:04 (5x4)     2:3 Яремчук (Гончарук, Абрамов) – 29:24 (5x5)     3:3 Симонов (Омирбеков, Савицкий) – 30:25 (5x5)     3:4 Абрамов (Яремчук, Шавин) – 31:42 (5x5)     3:5 Alexei Kruchinin (Конюшков, Рожков) – 34:07 (5x4)    

«Хотел бы поздравить нашу команду и болельщиков с победой. Для нас это был очень важный матч, потому что в плане психологии нам нужна была именно победа. Большие усилия проявляли в последних играх, но результата, к сожалению, не было, поэтому сегодня наши старания оправдались — и мы получили результат. Обе команды вышли на матч с сериями поражений? Непросто выходить на лёд при сериях поражений. Присутствовала нервозность со стороны обеих команд, это было видно в качестве передач, в мелких эпизодах. Если победили, значит, перестановки, которые мы сделали, помогли нам добиться успеха. Хорошая работа спецбригад? Думаю, ключевым фактором стала подготовка к этой игре, то, что ребята задумали, у них получилось», — приводит слова Исакова официальный сайт КХЛ.

Отметим, «Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.

