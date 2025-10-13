Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга» Ткачёв назвал причину крупного поражения от «Авангарда»

Форвард «Металлурга» Ткачёв назвал причину крупного поражения от «Авангарда»
Комментарии

Форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв объяснил поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

«Реализация моментов — причина поражения. «Авангард» использовал свои шансы, мы — нет. У соперника выручал вратарь. Набоков сегодня тоже нас выручал, но, как говорится, «заскочила», а мы не вымучили голы. Для меня каждый матч — возможность показать себя. Настраиваюсь на любую игру, как и сегодня. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей — куда раньше времени разгоняться?» — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.

Из-за данного поражения «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.

Материалы по теме
Исаков отреагировал на победу «Торпедо» над «Барысом» после серии из четырёх поражений

Знаменитые выходцы из ХК «Металлург»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android