Форвард «Металлурга» Ткачёв назвал причину крупного поражения от «Авангарда»
Форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв объяснил поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (1:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5) 1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5) 1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5) 1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4) 1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4) 1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)
«Реализация моментов — причина поражения. «Авангард» использовал свои шансы, мы — нет. У соперника выручал вратарь. Набоков сегодня тоже нас выручал, но, как говорится, «заскочила», а мы не вымучили голы. Для меня каждый матч — возможность показать себя. Настраиваюсь на любую игру, как и сегодня. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей — куда раньше времени разгоняться?» — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.
Из-за данного поражения «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.
