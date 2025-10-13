Форвард «Металлурга» Ткачёв назвал причину крупного поражения от «Авангарда»

Форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв объяснил поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (1:5).

«Реализация моментов — причина поражения. «Авангард» использовал свои шансы, мы — нет. У соперника выручал вратарь. Набоков сегодня тоже нас выручал, но, как говорится, «заскочила», а мы не вымучили голы. Для меня каждый матч — возможность показать себя. Настраиваюсь на любую игру, как и сегодня. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей — куда раньше времени разгоняться?» — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.

Из-за данного поражения «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.

Материалы по теме Исаков отреагировал на победу «Торпедо» над «Барысом» после серии из четырёх поражений

Знаменитые выходцы из ХК «Металлург»: