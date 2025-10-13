Скидки
«Игра начинает выстраиваться». Карбери — о победе «Вашингтона» над «Рейнджерс»

«Игра начинает выстраиваться». Карбери — о победе «Вашингтона» над «Рейнджерс»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0) в регулярке НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47    

«Думаю, наша игра начинает выстраиваться. Первый матч был неплохим. Второй — лучше. В третьем, сегодняшнем, мы, возможно, позволили сопернику чуть больше, чем вчера. Наверное, можно сказать, что в целом вчера мы сыграли лучше, но иногда важно просто находить пути к победе. В таких моментах нужна отличная игра вратаря», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, у столичного клуба две победы в трёх стартовых турах регулярного чемпионата.

Евгений Кузнецов играет с любителями в Вашингтоне

