«Игра начинает выстраиваться». Карбери — о победе «Вашингтона» над «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0) в регулярке НХЛ.

«Думаю, наша игра начинает выстраиваться. Первый матч был неплохим. Второй — лучше. В третьем, сегодняшнем, мы, возможно, позволили сопернику чуть больше, чем вчера. Наверное, можно сказать, что в целом вчера мы сыграли лучше, но иногда важно просто находить пути к победе. В таких моментах нужна отличная игра вратаря», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, у столичного клуба две победы в трёх стартовых турах регулярного чемпионата.

