Овечкин помог победить «Вашингтону», историческое достижение Фарер. Главное к утру
Голевая передача форварда Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» одолеть «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ, сборная Фарерских островов впервые в истории выиграла три матча подряд, переиграв Чехию в отборе к чемпионату мира 2026 года, игроки мужского волейбольного клуба «Динамо» Москва одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Победы — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Передача Овечкина помогла «Вашингтону» всухую на выезде обыграть «Рейнджерс».
- Сборная Фарерских островов впервые в истории выиграла три матча подряд, одолев Чехию.
- Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями трофея Кубка Победы — 2025.
- Определились полуфинальные пары молодёжного ЧМ-2025.
- Вингер «Зенита» Педро может перейти в «Аль-Ахли» за € 55 млн — ESPN.
- «Зенит» хочет расстаться с Жерсоном, которого купил летом за € 25 млн — Хорхе Никола.
- «Лейкерс» без Леброна и Дончича обыграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА.
- Сборная Шотландии переиграла команду Беларуси в отборочном матче чемпионата мира — 2026.
- Овечкин — в шаге от повторения личного антирекорда в стартовых играх карьеры в НХЛ.
- Защитник «Спартака» Джику в составе сборной Ганы вышел на чемпионат мира 2026 года.
- Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов Депай стал её лучшим ассистентом.
