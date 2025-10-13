Скидки
13 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, НХЛ, отбор к ЧМ-2026, МЧМ-2025, волейбол, предсезонка НБА, Овечкин

Овечкин помог победить «Вашингтону», историческое достижение Фарер. Главное к утру
Голевая передача форварда Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» одолеть «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ, сборная Фарерских островов впервые в истории выиграла три матча подряд, переиграв Чехию в отборе к чемпионату мира 2026 года, игроки мужского волейбольного клуба «Динамо» Москва одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Победы — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Овечкина помогла «Вашингтону» всухую на выезде обыграть «Рейнджерс».
  2. Сборная Фарерских островов впервые в истории выиграла три матча подряд, одолев Чехию.
  3. Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями трофея Кубка Победы — 2025.
  4. Определились полуфинальные пары молодёжного ЧМ-2025.
  5. Вингер «Зенита» Педро может перейти в «Аль-Ахли» за € 55 млн — ESPN.
  7. «Зенит» хочет расстаться с Жерсоном, которого купил летом за € 25 млн — Хорхе Никола.
  8. «Лейкерс» без Леброна и Дончича обыграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА.
  9. Сборная Шотландии переиграла команду Беларуси в отборочном матче чемпионата мира — 2026.
  10. Овечкинв шаге от повторения личного антирекорда в стартовых играх карьеры в НХЛ.
  11. Защитник «Спартака» Джику в составе сборной Ганы вышел на чемпионат мира 2026 года.
  12. Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов Депай стал её лучшим ассистентом.
