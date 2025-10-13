Овечкин помог победить «Вашингтону», историческое достижение Фарер. Главное к утру

Голевая передача форварда Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» одолеть «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ, сборная Фарерских островов впервые в истории выиграла три матча подряд, переиграв Чехию в отборе к чемпионату мира 2026 года, игроки мужского волейбольного клуба «Динамо» Москва одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Победы — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».