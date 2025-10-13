Скидки
Результаты матчей НХЛ на 13 октября 2025 года

В ночь на 13 октября прошёл очередной матч регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 0:1.

Единственный гол в этой встрече на счету канадского форварда «Вашингтона» Энтони Бовиллье. Также звёздный российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей в этой встрече. Овечкин не смог забить гол в третьем матче со старта сезона подряд. За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь четыре раза случалась безголевая серия на старте чемпионата, длившаяся три матча или больше (четыре матча в сезонах-2023/2024 и 2012/2013; три матча — в сезонах-2024/2025 и 2022/2023).

