Овечкин сравнялся с Марио Лемье по числу очков в выездных матчах с учётом плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в гостевом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Для россиянина это очко стало 861-м в выездных матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин догнал Марио Лемье.

По очкам в выездных матчах с учётом плей-офф Овечкин делит с Лемье шестое место в истории НХЛ. На пятом месте расположился Рон Фрэнсис (873), четвёртое занимает Стив Айзерман (936), третье — Яромир Ягр (944), на второй строчке Марк Мессье (1017).

Лидером по количеству очков в гостевых матчах с учётом плей-офф является Уэйн Гретцки, на счету которого 1459 результативных баллов.