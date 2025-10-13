Расписание матчей КХЛ на 13 октября 2025 года

Сегодня, 13 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 октября 2025 года (время московское):

19:00. «Северсталь» – «Локомотив»;

19:30. СКА – «Автомобилист».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 13 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.