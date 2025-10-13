Расписание матчей ВХЛ на 13 октября 2025 года

Сегодня, 13 октября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 октября 2025 года (время московское):

13:00. «Динамо-Алтай» – «Торпедо-Горький»;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Горняк-УГМК»;

17:00. «Буран» – «Югра».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (21 очко в 14 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.