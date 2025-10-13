Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 13 октября 2025 года

Сегодня, 13 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Толпар» – «Кузнецкие Медведи»;

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Спартак MAX»;

12:00. «Тайфун» – «Крылья Советов»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Омские Ястребы»;

19:00. МХК «Динамо» М – «Красная Армия»;

19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Спартак».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 13 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 12 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.