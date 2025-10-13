Пашков: двойные стандарты — Буше или Гру балуют трансферами, Епанчинцев попал под раздачу

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о трансферной политике клубов КХЛ и заявил, что иностранным тренерам в лиге позволяется гораздо больше.

– Сейчас в КХЛ вижу два основных направления в селекционной работе. Первое – ставка на российских игроков, на школу. Самые яркие представители этого направления – «Металлург» и «Локомотив», а в предыдущие годы по этому пути шёл, например, СКА. Второй вариант – например, «Авангард» и «Трактор». Там идёт постоянная и, я бы сказал, агрессивная селекционная работа с акцентом на легионеров, игроков из Северной Америки.

Сравнивать трансферы Омска и его соседей из Новосибирска невозможно – они как будто из разных лиг. «Авангард» берёт дорогих игроков, «Сибирь» методом тыка, скорее, затыкает дыры. Новосибирская история с сомнительным вратарём Доминге – показательная.

– Вы сторонник какого пути?

– Главной фигурой нашего хоккея должен стать тренер, под него должна вестись вся селекционная политика. А у нас постоянные двойные стандарты. Посмотрите, как балуют трансферами Буше или Гру – и как под раздачу попал тот же Епанчинцев. Ну а самым перспективным мне видится путь нынешней «Магнитки». Там вся селекция заточена под игровой стиль команды, под систему Андрея Разина. Ему подбираются только те хоккеисты, которые вписываются в формат «Металлурга», причём именно российские, не требующие адаптации в лиге, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.