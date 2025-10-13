Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — безусловный лидер, чемпион Никитин падает всё ниже

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (6) Николай Заварухин «Автомобилист» 2 (2) Ги Буше «Авангард» 3 (1) Андрей Разин «Металлург» 4 (3) Жерар Галлан «Шанхайские драконы» 5 (5) Алексей Кудашов «Динамо» М 6 (13) Алексей Жамнов «Спартак» 7 (14) Бенуа Гру «Трактор» 8 (4) Боб Хартли «Локомотив» 9 (17) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 10 (10) Андрей Козырев «Северсталь» 11 (7) Алексей Исаков «Торпедо» 12 (12) Леонид Тамбиев «Адмирал» 13 (11) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 14 (9) Игорь Никитин ЦСКА 15 (20) Павел Десятков «Лада» 16 (16) Вячеслав Буцаев «Сибирь» 17 (22) Александр Гальченюк «Амур» 18 (15) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 19 (8) Игорь Гришин «Нефтехимик» 20 (18) Михаил Кравец «Барыс» 21 (21) Игорь Ларионов СКА 22 (19) Владимир Крикунов ХК «Сочи»