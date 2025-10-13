Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — безусловный лидер, чемпион Никитин падает всё ниже

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (6)Николай Заварухин«Автомобилист»
2 (2)Ги Буше«Авангард»
3 (1)Андрей Разин«Металлург»
4 (3)Жерар Галлан«Шанхайские драконы»
5 (5)Алексей Кудашов«Динамо» М
6 (13)Алексей Жамнов«Спартак»
7 (14)Бенуа Гру«Трактор»
8 (4)Боб Хартли«Локомотив»
9 (17)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
10 (10)Андрей Козырев«Северсталь»
11 (7)Алексей Исаков«Торпедо»
12 (12)Леонид Тамбиев«Адмирал»
13 (11)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (9)Игорь НикитинЦСКА
15 (20)Павел Десятков«Лада»
16 (16)Вячеслав Буцаев«Сибирь»
17 (22)Александр Гальченюк«Амур»
18 (15)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
19 (8)Игорь Гришин«Нефтехимик»
20 (18)Михаил Кравец«Барыс»
21 (21)Игорь ЛарионовСКА
22 (19)Владимир КрикуновХК «Сочи»
