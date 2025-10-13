Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В тренерском штабе «Адмирала» произошли изменения

В тренерском штабе «Адмирала» произошли изменения
Аудио-версия:
Комментарии

«Адмирал» объявил об уходе из клуба тренера Дмитрия Катаева. 35-летний специалист вошёл в тренерский штаб Леонида Тамбиева в «Адмирале» в конце июля. До этого он возглавлял «Хумо» в чемпионате Казахстана.

Катаев начал свою тренерскую карьеру в школе новополоцкого «Химика». Работал также в школе минской «Юности». В сезоне-2015/2016 стал тренером «Динамо-Раубичи» в высшей лиге. С 2016 по 2018 год работал в институте сборных. Входил в тренерский штаб юниорской сборной Беларуси на ЮЧМ-2019.

Катаев начал работать в командах мастеров с сезона-2019/2020, войдя в тренерский штаб ORG из ВХЛ. Спустя два сезона возглавил «Арлан» из чемпионата Казахстана. На второй год работы в клубе добился чемпионства и был признан лучшим тренером сезона Pro Hokei Ligasy.

После 11 матчей «моряки» с 12 очками располагаются на девятой позиции в Восточной конференции.

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» заключил соглашение с защитником Русланом Педаном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android