В тренерском штабе «Адмирала» произошли изменения

«Адмирал» объявил об уходе из клуба тренера Дмитрия Катаева. 35-летний специалист вошёл в тренерский штаб Леонида Тамбиева в «Адмирале» в конце июля. До этого он возглавлял «Хумо» в чемпионате Казахстана.

Катаев начал свою тренерскую карьеру в школе новополоцкого «Химика». Работал также в школе минской «Юности». В сезоне-2015/2016 стал тренером «Динамо-Раубичи» в высшей лиге. С 2016 по 2018 год работал в институте сборных. Входил в тренерский штаб юниорской сборной Беларуси на ЮЧМ-2019.

Катаев начал работать в командах мастеров с сезона-2019/2020, войдя в тренерский штаб ORG из ВХЛ. Спустя два сезона возглавил «Арлан» из чемпионата Казахстана. На второй год работы в клубе добился чемпионства и был признан лучшим тренером сезона Pro Hokei Ligasy.

После 11 матчей «моряки» с 12 очками располагаются на девятой позиции в Восточной конференции.