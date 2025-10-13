Скидки
Егор Яковлев стал восьмым защитником в истории КХЛ, достигшим рубежа в 800 матчей

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев провёл свой 800-й матч в КХЛ. Яковлев стал восьмым защитником в истории КХЛ, достигшим рубежа в 800 матчей.

За 800 матчей в КХЛ Егор Яковлев набрал 236 (70+166) очков. Из них в составе «Металлурга» – 432 игры и 158 (42+116) очков плюс пять победных буллитов.

Напомним, защитник дебютировал в КХЛ в составе «Ак Барса» в домашнем матче с «Барысом» 27 октября 2010 года. Он вышел на 24 секунды, но за это время заработал отрицательный показатель полезности «-1».

Полноценный дебют Егора Яковлева в КХЛ состоялся в «Локомотиве»: 28 января 2013 года в домашнем матче с «Торпедо» он отыграл 17 минут 47 секунд.

